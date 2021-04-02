День Победы пройдет в Хабаровске в традиционном формате Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровской администрации обсудили предстоящее празднование Дня Победы. К 86 годовщине уже началась подготовка. Традиционно в городе пройдут патриотические акции и шествия. Сегодня, 2 апреля, начинаются репетиции. Салют запустят в небо на стадионе имени Ленина или на площадке арены «Ерофей».

- В городе пройдет порядка 300 мероприятий. Участвовать будут почти 60 тысяч детей и подростков. Наиболее крупные - «Георгиевская ленточка», «Майский вальс» и «Кино Победы», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Властям поступило предложение создать военную реконструкцию сражения за Берлин в «Динамо». Идею приняли, детали уже прорабатываются. Ветеранов посетят городские власти и лично поздравят с Днем Победы. Всего в Хабаровске проживают 1294 участника войны.

Пройдет и акция «Бессмертный полк» в традиционном режиме. Колонна проследует от площади Ленина до площади Славы.

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