С отделов ЗАГС сняли все антиковидные ограничения в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском крае с отделов ЗАГС сняли все антиковидные ограничения. Теперь брачующиеся могут приглашать на церемонию гостей и проводить ее в торжественном формате. Жители региона теперь могут приходить в ЗАГС без предварительной записи. Однако краевые власти призывают не пренебрегать мерами защиты.

- При посещении отделов необходимо по-прежнему соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Руки нужно обрабатывать санитайзерами, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В правительстве также сообщили, что отдельные ограничения с отделов записи актов гражданского состояния сняла администрация Хабаровска. В других муниципальных образованиях региона ограничения также сняты, и отделы перешли на обычный, доковидный режим работы и приема посетителей.

Между тем власти края все же призывают жителей быть внимательными к своему здоровью. Пандемия еще не закончилась, лучше пользоваться порталом «Госуслуги» для подачи заявлений или запросов.

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