Хабаровчанин сообщил о заложенной бомбе в одном из жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске на телефон диспетчерской службы поступил звонок от неизвестного. Он сообщил, что в доме на улице Уборевича заложена бомба, и все жители находятся в опасности. На место выехали оперативники и спасатели, с собаками были обследованы помещения дома.

- Сотрудники полиции оказали помощь в эвакуации 30 жильцов. Сообщение о минировании оказалось ложным, бомбу не обнаружили в доме, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого звонившего.

Им оказался житель этого же подъезда, мужчина 41 года. Он рассказал, что они с женой выпивали алкоголь и поссорились. Мужчина хотел досадить жене из обиды и решил сделать это таким образом.

По факту возбудили уголовное дело. За подобное деяние виновному грозит наказание - принудительные работы в течение трех лет.

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