Родители школьников Хабаровского края проверили свои знания в математике Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялась акция «ВПР для родителей», где взрослые проверили свои знания в математике, оценили сложность заданий и механизм проведения мероприятия. Участие приняли больше 200 родителей.

Такая проверочная работа не влияет на получение аттестата, она нацелена на проверку готовности выпускников к итоговой аттестации. Результаты будут использоваться для составления образовательных программ и преподавательских методик в школах городов, регионов и страны.

- Акция прошла в школах некоторых городов, сел и поселков региона. В планах провести ее в Хабаровске, Комсомольске, а также в районах края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Акция вызвала интерес у родителей и проходит в крае уже во второй раз.

Родители-участники отмечают, что мероприятие дало много важной информации о ВПР и зарядило эмоционально. Многие почувствовали себя вновь школьниками, обсудили с детьми задания. Как оказалось, бояться вовсе нечего и волноваться не стоит, это помощь в частности для самих учеников и сигнал, где и что нужно подтянуть.

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