Проект «Школа активного гражданина» стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал проект, направленный на понимание молодежи о том, как работает муниципальная власть и чем занимаются чиновники. Называется он «Школа активного гражданина». Участие в нем принимают ученики старших классов и студенты.

Программа проекта предусматривает лекции, которые проводят сотрудники администрации, также ребят ждут выезды на предприятия города для ознакомления со спецификой работы сотрудников мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

У ребят уже прошла первая лекция на тему закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». Это первый документ, на который опираются городские власти в работе. Молодежь также узнала о полномочиях, которыми обладают работники муниципалитета, как взаимодействуют с другими органами, в том числе с прокуратурой. В завершение первой лекции ребята смогли задать интересующие их вопросы. Один из них касался востребованных профессий в городе. Как оказалось, в городе нужны IT-специалисты и рабочие разных направлений. Требуются также медицинские работники, учителя и воспитатели.

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