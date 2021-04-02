Жителя Еврейской автономии будут судить за убийство

В Еврейской автономной области в селе Дежнево убит мужчина. Тело было найдено в частном доме 12 февраля текущего года. По информации следкома, мужчина умер насильственной смертью. Органы сразу же возбудили уголовное дело по факту преступления. На данное время расследование окончено, подозреваемый определен.

- Во время проводимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий была определена личность подозреваемого, причастного к совершению убийства, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Им оказался 49-летний мужчина.

Следствие выдвинуло версию, что мужчины поссорились, и в ходе конфликта один нанес другому удар ножом в грудь. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Раньше он уже привлекался к ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. Следствие собрало достаточно доказательств. Дело передано в суд на рассмотрение.

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