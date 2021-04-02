«Почта России» запустила подписную кампанию на второе полугодие 2021 года

Почта России запустила подписную кампанию на 2-е полугодие 2021 года Фото: Почта России

«Почта России» открыла подписку на более 5400 периодических печатных изданий на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами предоставит подписчикам скидки до 30% на 1800 газет и журналов.

В Хабаровском крае подписчики могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего почтового отделения. В подписном агентстве «Почты России» сегодня представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года.

Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте «Почты России» в разделе «Онлайн-подписка», где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. В онлайн-каталоге представлены «Амурский меридиан», «Хабаровские вести», «Хабаровский пенсионер», «М-Пресс», «МК в Хабаровске» и другие региональные издания. Подписку можно оформить в мобильном приложении «Почты России», а также на дому с помощью почтальона.

Пожилые люди могут пригласить почтальона на дом, позвонив по телефону: 8-800-1-000-000. Оформление подписки на издания, как и доставка пенсий на дом, осуществляется в дни работы ближайшего почтового отделения. Почтальон подберет нужное издание, в подтверждение оформления подписки предоставит квитанцию об оплате.

Клиенты «Почты России» могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте «Почты России».