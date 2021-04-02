Михаил Дегтярев нацелен устранить цифровое неравенство в регионе Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с Андреем Карташовым, вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» для обсуждения вопросов цифровизации в Хабаровском крае. В диалоге было отмечено, что эта отрасль хорошо развивается в регионе, уже построено порядка 600 километров волоконно-оптических линий связи. 202 социальных учреждения теперь имеют быстрый интернет.

- Скоростной интернет есть в 95 лечебно-профилактических краевых учреждениях, линии провели для восьми тысяч домохозяйств, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Работа в этом направлении продолжается, в планах устранить цифровое неравенство.

Хабаровский край - первый в проекте «УЦН 2.0», в рамках которого интернетом и мобильной связью обеспечивают села и деревни, даже самые маленькие. Так, например, в Кукане уже идет строительство, для остальных - разрабатываются проекты.

Андрей Карташов отметил, что в регионе проведена большая работа по созданию данной инфраструктуры, и работа эта продолжится. «Ростелеком» предложил несколько проектов по внедрению цифровых сервисов в сферы ЖКХ, транспорта, здравоохранения и прочих, для повышения уровня безопасности.

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