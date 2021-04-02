В Хабаровске создадут универсальный дальневосточный авиационный учебный центр Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с Олегом Сторчевым, заместителем руководителя Росавиации для обсуждения будущих перспектив хабаровского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». В планах главы региона создать в краевой столице универсальный дальневосточный авиационный учебный центр, чтобы пилоты могли полноценно практиковаться.

Олег Строчевой отметил, что в учебно-практической программе пилотов стоят тренировки на тренажерах Ан-24, Ан-26, вертолетах Ка- 34. Поэтому их необходимо сохранить. Михаил Дегтярев же заметил, что многие нынешние летчики - выходцы из Дальнего Востока, учились в местном филиале.

- Важно, чтобы вуз развивался, нам нужны дополнительные тренажеры современных машин, - Superjet и L- 410. Самолеты будут использовать «Хабаровские авиалинии», а также все типы вертолетов, которые выпускаются промышленностью, - сказал Михаил Дегтярев.

Опорой для новой авиакомпании станет местный аэропорт. Тем более что первый этап реконструкции аэродромного комплекса уже закончен. Вторую полосу Дегтярев предложил оставить как резерв.

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