Дорогу Совгавань-Ванино начнут ремонтировать на этой неделе Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае успешно проходит реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже на этой неделе стартуют ремонтные работы в рамках проекта на участке дороги Советская Гавань - Ванино. Закончить ремонт планируется к концу июня.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщают, что специалисты сначала произведут разборку, усиление и расширение конструкции дороги. Далее начнется досыпка обочин, ремонт водопропускных труб, установка остановок, тротуаров и прочего.

Подрядчик уверил, что приложит все силы для обеспечения комфортного проезда по данному участку трассы. Между районными центрами 40 километров дороги, и она является главной местной транспортной артерией.

В 2021 году по проекту «БКАД» отремонтируют 105 километров дорог краевого и межрайонного значения.

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