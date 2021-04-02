Ухаживать за больными родственниками научат жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае состоялась встреча минсоцзащиты, где обсуждалась реализация проекта «Старшее поколение». Сотрудники ведомства рассказали, что в крае делается для пожилых людей, как и кто за ними ухаживает.

В крае с 2016 года работает спецпрограмма «Родственный уход». По этой программе население учат, как ухаживать за родственниками, которые стали недееспособными. Чаще всего пожилые люди остаются в семье, им так комфортно. Программа создана для того, чтобы помочь в уходе за ними. За прошлый год обучение прошли 509 человек.

- Программа реализуется в Амурске, Богородском, Ванино, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В текущем году ее внедрили в Вяземском районе.

Людей учат, как поменять подгузник, поставить укол, помыть человека, покормить и прочее. Преподают и основы первой медпомощи. Работают с людьми инструкторы-методисты ЛФК и медработники. Задачи программы на четыре года - создание системы долговременного ухода за инвалидами.

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