Житель Биробиджана купил мотоцикл, но так и не получил его Фото: Михаил ПАТЛИС

В Еврейской автономной области произошло очередное мошенничество. Житель Биробиджана оплатил мотоцикл через интернет, но так и не увидел своей покупки.

Полиция призывает жителей региона при покупке чего-либо на торговых площадках и барахолках в интернете не спешить переводить деньги продавцу. Это может быть мошенничество.

- В полицию обратился житель областного центра, он рассказал, что у него похитили деньги обманным путем. Мужчина на сайте бесплатных объявлений увидел мотоцикл, позвонил продавцу и договорился о цене. Мотоцикл стоил 185 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО. - Продавец отправил покупателю фото и видео транспортного средства, копию паспорта и ПТС, а также номер банковской карты, куда покупатель и перевел деньги.

Отправить мотоцикл пообещал продавец транспортной компанией и даже скинул фото упакованного транспортниками мотоцикла. Спустя неделю покупатель позвонил в транспортную компанию и узнал, что ему ничего не отправляли. Телефон продавца, разумеется, был уже заблокирован.

Полиция возбудила уголовное дело. Выяснилось, что мотоцикл действительно существует, но принадлежит другому человеку. А паспорт продавца - недействителен.

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