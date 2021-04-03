Погода в Хабаровске: в субботу 3 апреля немного похолодает, ожидаются осадки Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 3 и ночью 4 апреля на территории северных районов края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Николаевский, Ульчский районы) прогнозируются опасные метеорологические явления.

Ожидаются осадки, местами очень сильные, снег и мокрый снег. Ветер по долинам рек усилится до 18-23 м/с, на побережье возможны порывы до 22-27 м/с.

В Хабаровске – временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температура ночью от +4 до +6, днем от +5 до +7, ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, местами порывы 15-22 м/с.

В южных районах – местами осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от +1 до +6, днем от +4 до +9, ветер западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В центральных районах – местами осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от -7 до +5, днем от +0 до +11, ветер западных направлений 7-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В северных районах – осадки в виде мокрого снега, местами сильные (Охотский район – без существенных осадков, температура ночью от -12 до +3, днем от -7 до +9, ветер различных направлений 8-14 м/с, по побережью местами порывы 23-28м/с.