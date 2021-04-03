В Хабаровском крае за минувшие сутки заболел коронавирусом 41 человек Фото: Борис КОКУРИН

По данным регионального минздрава за последние сутки в Хабаровском крае был зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом по данным врачей 51 пациент выздоровел и был снят с медицинского наблюдения.

Показатель тестирования населения на 100 тысяч жителей составил - 144,3. Сейчас в палатах интенсивной терапии находятся 6 тяжелых пациентов, при этом двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, два человека умерли.

- Сейчас в Хабаровском крае развернуто 738 коек, - сообщили в ведомстве. - Количество свободных коек – 249.

Больше всего заболевших по-прежнему регистрируется в Хабаровске – 25 человек. 7 пациентов с COVID-19 выявлено в Комсомольске-на-Амуре. 5 – в Хабаровском районе. По одному в районе имени Лазо, Ванинском, Бикинском и Охотском районах.

Общим итогом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 729 случаев Covid-19. При этом 48 337 человек выздоровели. На лечении находятся 2 042 пациентов: 489 – в стационаре, под круглосуточным наблюдением врачей, получают помощь амбулаторно – 1553 человек. 350 человек умерли.