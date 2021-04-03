В Вяземском районе полицейские выявили 19 нарушителей среди водителей автобуса и таксистов Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Профилактическое мероприятие «Автобус» по проверке общественного транспорта в Вяземском районе проходят регулярно. В этот раз сотрудники полиции обращали внимание на то если у водителей допуск к пассажирским перевозкам.

- Сотрудники патрулировали самые активные маршруты автобусов, выявляли и пресекали нарушения правил дорожного движения водителями автобусов, прежде всего, правил перевозки пассажиров и эксплуатации транспортных средств. Стоит отметить, и что вне проведения подобных рейдов под особым контролем у полицейских находятся автобусы, осуществляющие междугородние перевозки, а также организованные перевозки групп детей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Тем не менее во время операции было выявлено 19 правонарушений, среди которых нарушения пассажирами применения ремней безопасности и выпуск на линию транспортного средства с неисправностями. Ко всем нарушителям были приняты меры.