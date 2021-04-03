Ни одной ледовой переправы не осталось в Ульчском районе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С тех пор как днем в Хабаровском крае столбик термометра стабильно показывает плюс – лед на реках стал стремительно разрушаться, теряя свою прочность и это, как отмечают специалисты происходит практически ежедневно.

Сотрудники МЧС вынуждены постоянно мониторить ледовые дороги, идущие через реки, существенно сокращающие путь между населенными пунктами и не все их переправ проходят проверку.

- В Ульчском районе на сегодняшний день закрыты все ледовые переправы через реку Амур, - рассказали в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. - Помимо этого также прекратили работу три ледовые переправы в районе им. Лазо.

Это переправа через реку Нельта в квартале 92 Мухенского участкового лесничества, переправа через ключ Правая Хука в квартале 4, Катэнского участкового лесничества и переправа через реку Сукпай в квартале 165 Верхне-Сукпайского участкового лесничества.

Для прекращения работы переправы были проведены все соответствующие мероприятия, перегорожены подъезды к реке, установлены запрещающие знаки.