Судебные приставы заставили виновника ДТП выплатить 120 тысяч рублей в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Дорожно-транспортное происшествие произошло после того, как 35-летний хабаровчанин сел пьяным за руль. Не справившись с управлением, он нанес другому человеку тяжкие телесные повреждения, которые следователи классифицировали как тяжкий вред здоровью. К счастью, жертва пьяного вождения осталась жива.

Дело рассматривалось в суде, в котором пострадавший помимо прочего потребовал возместить ему моральный вред. Суд согласился с требованиями жертвы и постановил выплатить ей 120 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем проведен весь комплекс мер, направленный на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. В частности, установлено, что у должника в кредитной организации имеются расчетные счета, в связи с чем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, после чего мужчина уплатил задолженность в полном объеме, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сумма, как уточнили в ведомстве, была перечислена полностью.