После окончания отопительного сезона в Хабаровске пересчитают ежемесячную денежную компенсацию Фото: Правительство Хабаровского края

Как отметили в минсоцзащиты Хабаровского края размер выплаты зависит от времени года, точнее от того работают ли в этот период батареи, либо нет. В отопительный период – компенсация соответственно больше. Как отметили чиновники за апрель текущего года компенсация будет выплачена в полном объеме.

- Если на момент формирования квитанций на перечисление ЕДК за май постановления глав муниципалитетов об окончании отопительного сезона еще не будут приняты, компенсация за май будет перечислена гражданам, без учета компенсации за отопление. При выплате за июнь ЕДК будет перечислена с доплатой за количество отопительных дней в мае, - сообщили в минсоцзащиты края.

В ведомстве также отметили, что данная практика не распространяется на Аяно-Майский, Ванинский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы. В связи с тем, что повышение температуры в этих районах происходит в конце мая – начале июня, перерасчет «сдвинется» на месяц вперед, в зависимости от даты окончания отопительного сезона.