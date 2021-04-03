Хабаровские гимнастки завоевали два золота и одно серебро во Владивостоке. Фото СШ «Олимпия»

Конкуренцию сборной Хабаровского края на втором этапе спартакиады молодежи по художественной гимнастике составляли спортсменки из Приморского и Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской областей, Бурятии и Забайкалья.

В командном зачете Хабаровская сборная вышла на второе место, лишь немного не догнав гимнасток из Приморья. Зато в индивидуальном зачете и групповых выступлениях девчонкам их Хабаровска не было равных.

- Соревнования достаточно сложные, потому что конец сезона, силы на исходе, но все были в одинаковых условиях. Наши гимнастки собрались, выложились на все сто процентов и показали практически максимальный результат, - рассказала Ольга Борзова, президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

Сейчас гимнастки возвращаются домой, чтобы подготовиться к следующему турниру - чемпионату краевой федерации художественной гимнастики состоится в спорткомплексе «Олимпия». А 10 апреля, состоится краевой этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия».

В нем помимо представительниц федерации художественной гимнастики нашего края выступят федерации спортивной и эстетической гимнастики, спортивной акробатики, и возможно спортивных танцев и черлидинга.