Погода 4 апреля: в Хабаровске усилился ветер, осадков не будет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае со вчерашнего дня, 3 апреля дует не слабый ветер. Его порывы достигают больших скоростей. Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть предельно осторожными на улице – не стоять рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Сегодня, 4 апреля ветер еще усилится, скорость будет достигать 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Термометр покажет +9 градусов. Осадков в краевой столице не ожидается.

- На территории южных районов Хабаровского края дождя и снега не будет, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Днем до 10 градусов тепла. Ветер тоже сильный, порывы до 20 метров.

Центральные районы Хабаровского края осадки не ожидают. Днем будет зафиксировано +9 градусов выше ноля. На этих территориях тоже сильный ветер с порывами.

Северная часть края получит сегодня большое количество осадков, на будет идти дождь, местами мокрый снег. За исключением района имени Полины Осипенко, здесь будет сухо. Днем на севере до +5 градусов, не выше. Порывы ветра на побережье достигнут скорости в 23 метра в секунду.

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