Вертолетом санавиации доставили пациента из Чегдомына в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера, 3 апреля на вертолете привезли жителя Чегдомына в Хабаровск. Призыв о помощи поступил от центра медицины катастроф в авиационно-спасательный центр МЧС России. Потребовалось выполнить санитарный рейс в труднодоступный район края – в поселок Чегдомын.

- По жизненным показателям требовалась срочная госпитализация взрослому пациенту, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – На вертолете МИ-8 в точку назначения отправились трое сотрудников медицинского учреждения.

В Чегдомыне спасатели и медики забрали нуждающегося в срочной помощи пациента и вернулись в краевую столицу. В Хабаровске, на месте приземления вертолета, бригаду уже ожидала карета скорой помощи, куда и был передан пациент. Больного срочно отвезли в больницу. В общей сложности на полет ушло четыре часа 24 минуты.

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