Водитель автобуса потерял сознание и съехал с дороги в Хабаровске Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Хабаровске сегодня, 4 апреля утром автобус №7 попал в аварию. С утра в пабликах социальных сетей уже распространилась информация об аварии. Прокуратура отреагировала на происшествие. Произошло ДТП около 9 часов утра, водитель автобуса перевозил пассажиров до поселка Березовка, во время рейса водитель потерял сознание и автобус слетел с дороги.

В автобусе находились пассажиры, во время аварии травмы получили четверо из них и сам водитель. Все они доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

- Прокуратура начала проверку в связи с аварией - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. – Во время проверки будет дана оценка работе перевозчика в части соблюдения правил перевозки пассажиров на рейсовых автобусах.

Если в результате проверки будут выявлены какие-либо нарушения, то органами будут предприняты соответствующие меры реагирования.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.