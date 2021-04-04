Операторов «Горячей линии 122» по коронавирусу наградили за труд в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

В Хабаровске состоялась церемония вручения благодарностей сотрудникам МФЦ, которые работали на «Горячей линии 122» по коронавирусу. Михаил Дегтярев поручил Евгению Никонову, зампреду краевого правительства лично поблагодарить каждого бойца.

Шестнадцать операторов в течение года помогали людям по телефону записаться в поликлинику, вызвать врача и направить на СКТ. Эти люди консультировали тех, кому был поставлен диагноз ковид, более того, они координировали работу врачей поликлиник и волонтеров, которые на личном транспорте помогали медработникам доехать до каждого пациента. За помощь и труд они были отмечены правительством края и награждены.

- За пять месяцев работы операторы приняли почти 32 тысячи звонков, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – В самые пиковые дни эти люди отрабатывали почти по 800 обращений в день.

Сейчас звонков на линию поступает гораздо меньше, примерно по 20-60 за сутки. Правительство решило перевести 12 на новый режим работы. Теперь звонки принимаются в будние дни с восьми утра до восьми вечера, а в выходные – с девяти до трех.

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