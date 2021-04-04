Москва подарила Комсомольску 20 автобусов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Михаил Дегтярев на встрече с Сергеем Собяниным, мэром Москвы в прошлом году договорился о поставке в Хабаровский край общественного транспорта. По улицам Хабаровска уже ездят несколько троллейбусов, и ожидается очередная поставка. На улицах Комсомольска в скором времени будет курсировать 20 новых автобусов, подаренных Москвой.

- Завершается отгрузка, в ближайшие дни по железной дороге их отправят из Москвы на Дальний Восток, - сообщили в своем официальном аккаунте Instagram комсомольские власти. – Эти автобусы не новые, они уже эксплуатировались, но находятся в хорошем техническом и эстетическом состоянии и прослужат долго.

Доставка машин в регион происходит на средства регионального бюджета, перевозкой занимаются подрядные организации. В Комсомольск автобусы прибудут ориентировочно в конце апреля. В Городе юности общественный транспорт находится не в лучшем состоянии. Новые машины стоят дорого, перевозчики не могут позволить себе такие покупки на данное время. Подаренные автобусы хоть и были в эксплуатации, но все же в лучшем состоянии, чем имеющиеся.

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