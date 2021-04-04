Заключенные подростки делали самолеты из пенопласта в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю состоялся мастер-класс по изготовлению самолетов из пенопласта. Мероприятие провели педагоги из МОУ центр детского образования «Дземги». Занятие провели специально для заключенных, которые попадают под категорию подростки или несовершеннолетние.

Во время мастер-класса заключенным рассказали о таком виде занятия, как авиамоделизм.

- Специалисты центра детского образования показали заключенным уже изготовленную метательную модель самолета из пенопласта и предложили собрать по предварительно расчерченным деталям контурную копию самолета СУ-27, а потом запустить ее, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.

Как отметили в учреждении, все участники мастер-класса с поставленной задачей справились и сделали небольшие модели. Им разрешили оставить самолеты у себя на память.

Напомним, в местах лишения свободы периодически проходят мероприятия для заключенных и при их участии. Так, в одной из ИК прошел конкурс красоты, в другой состоялась встреча с художником.

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