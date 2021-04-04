Погода 5 апреля: циклон покинул Хабаровский край, ветер ослаб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территорию Хабаровского края наконец-то оставил в покое приходящий циклон. Повсеместно наблюдается утихание ветра, порывы уже не такие мощные, как были в эти выходные. Температура вполне себе весенняя.

В Хабаровске ветер днем, 5 апреля будет дуть с юго-запада, скорость достигнет максимум 11 метров в секунду. Днем градусник покажет +11 градусов. Южная часть края, как и краевая столица – без осадков. На юге края температура до +15 градусов тепла.

- Центральные районы Хабаровского края серьезных осадков также не увидят сегодня. Днем максимальная температура перевалит за +11 градусов, ветер не сильный. До 11 метров в секунду, - проинформировали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Север региона не ждет ни дождь, ни снег. Правда не особенно тепло, по сравнению с другими районами края. Днем до +3 градусов, ветер - 5-10 метров в секунду.

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