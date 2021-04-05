Два человека умерли от коронавируса в Хабаровском крае за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за минувшее воскресенье, 4 апреля, еще двое жителей не смогли побороть новую инфекцию и в итоге скончались. В тяжелом состоянии пребывают шесть человек, двое из них подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких. Медики делают все возможное, чтобы люди шли на поправку.

- Еще 42 людям поставили диагноз - COVID-19 за прошлые сутки. Выписали по выздоровлению 51 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В регионе свободными остаются 130 ковидных коек из развернутых 601.

В Хабаровске за сутки заболели 27 человек. В Комсомольске - 10. В Хабаровском и Солнечном районе - по два новых случая заболевания. В Ульчском районе один человек заболел.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Специалисты считают, что она может повлиять на формирование массового иммунитета, и в итоге Хабаровский край справится с вирусом.

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