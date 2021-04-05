В машину хабаровчанина бросили камень и затем угнали ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в полицию обратился местный житель, он заявил об угоне автомобиля прямо у него на глазах.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Бойко Павлова. Мужчина заехал во двор, двое молодых людей сидели у подъезда. Как оказалось, им не понравился свет ярко горящих фар у машины, и один из них решил об этом объявить водителю, бросив камень в машину. Между мужчинами случился конфликт и драка. Пока происходила потасовка, второй мужчина сел за руль открытой машины и надавил на газ. Так произошел угон машины на глазах у хозяина.

Хозяин автомобиля отправился на поиски машины и вскоре обнаружил ее в соседнем дворе, застрявшую в грязи.

- Полиция провела необходимые мероприятия и задержала подозреваемого мужчину, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Раньше 23-летний хабаровчанин уже привлекался к ответственности.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за подобное деяние - лишение свободы сроком до пяти лет.

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