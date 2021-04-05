Мужчину без признаков жизни обнаружили в горящей квартире комсомольские пожарные Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре вчера, 4 апреля вечером, произошел пожар в квартире дома на улице Лазо. О происшествии сообщили в семь часов вечера. Пожар полыхал на четвертом этаже в девятиэтажке. Пожарные прибыли на вызов и приступили к тушению.

- Спасатели на месте констатировали густой черный дым, валящий с балкона. Жильцы сами эвакуировались из здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В квартире горели вещи, площадь пожара охватила 12 квадратных метров. В квартире спасатели обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни.

Пожар тушила команда из 20 человек. Задействовано было четыре единицы техники. Причины пожара будут выяснять следственные органы и Госпожнадзор.

Спасатели в очередной раз призывают жителей Хабаровского края внимательно относиться к собственной безопасности, не допускать открытого огня в квартирах и домах и следить за исправностью электроприборов и проводки.

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