Бизнесменов Хабаровского края кредитуют по ставке 3% Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется программа льготного кредитования «ФОТ 3.0». Бизнесмены могут оформить кредит по программе на восстановление деятельности по ставке 3%. С 9 марта начался прием заявок на заем и к 1 апреля выдано уже порядка 250 миллионов рублей или 120 кредитов. В Хабаровском крае по программе работают восемь банков-партнеров.

- Прежде всего, программа содействует сохранению рабочих мест на предприятиях, которые пострадали во время пандемии. Кредит выдается на год. Есть определенное условие для кредитования - 90% рабочих мест должны сохраняться. Получить бизнесмены могут не больше полумиллиарда рублей. Причем первые полгода предприниматель не платит основной долг и проценты, а во вторые полгода выплачивает их равнозначно, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Стать участниками проекта могут те предприниматели, которые участвовали в программе по возобновлению работы «ФОТ 2.0». То есть это компании, работающие в сфере гостиничного бизнеса, организации выставок, показов кинофильмов, организации спорта и досуга, туризма и прочего. Кроме того, программа распространяется на включенные в реестр социально ориентированные некоммерческие организации.

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