Жители Хабаровского края жалуются на общественный транспорт Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае власти и перевозчики обсудили жалобы, поступающие от жителей региона на предмет нарушений порядка общественным транспортом. Людей возмущает отсутствие информации о маршрутах на остановках и нарушения расписания автобусами.

- По закону расписание должно соблюдаться, этого требует и контракт с перевозчиком, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на краевой минтранс. – Так, перевозчику межмуниципальными автобусами №№ 102, 102э, 123 и 129 предписано принять меры и впредь не допускать нарушения расписания.

Некоторые остановки будут оснащены табличками с расписанием прохода автобусов. На них будет указываться начало и окончание движения, адрес и телефон контролирующих органов.

С сегодняшнего дня в крае заработала горячая линия по вопросам пассажирских перевозок. Минтранс будет отвечать на вопросы и обращения жителей по телефону 8-965-675-9723.

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