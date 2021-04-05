В Хабаровском крае умножились очаги горения травы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае каждый день растет число очагов горения и палов травы. За прошедший день, 4 апреля в крае зарегистрировано 38 термических аномалий. Из них треть – это палы травы, треть – очаги природных пожаров. Концентрация очагов отмечена в Бикинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Амурском районах и в районе имени Лазо.

- Сотрудники МЧС выезжали 34 раза на возгорания сухостоя на территориях населенных пунктов и близлежащей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – По большей части трава горит на пустырях, рядом с гаражами, автостоянками и вдоль дорог.

Чаще всего причиной возгораний становятся люди и их небрежное обращение с огнем, и еще детские шалости. Сотрудники пожарного надзора регулярно проводят беседы с населением, с детьми о том, как нельзя поступать и чем грозят поджоги.

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