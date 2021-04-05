Почти три тонны арматуры пытались украсть в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых, пытавшихся украсть почти три тонны арматуры. Информацию о том, что в одной из организаций планируется крупное хищение, получил уголовный розыск. Информация оказалась достоверной.

- Двоих сотрудников полиция задержала прямо на месте преступления. Мужчины уже закончили погрузку арматуры в машину и собирались покинуть территорию предприятия. Награбленное оценено в 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Раньше подозреваемые не единожды привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Металл они хотели сдать.

По факту возбуждено уголовное дело - мужчинам инкриминируют «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Участники «операции» могут получить до пяти лет лишения свободы.

На данное время один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, второй - помещен в изолятор.

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