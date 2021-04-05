На перерасчет детского пособия принимают заявления в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал прием заявлений на перерасчет размера пособия, выплачиваемого государством на детей в возрасте от трех до семи лет. Заявления принимает Центр социальной поддержки населения. На данное время подано уже порядка четырех тысяч заявлений.

- Президент страны подписал указ, в текущем году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. От 50% до 100% от прожиточного минимума, - напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

При расчете пособия будет учитываться и нуждаемость студентов. Если ребенок в возрасте до 23 лет учится очно - он будет учитываться как член семьи. Пособие получат и семьи-опекуны.

С 2021 года в силу входит правило «нулевого дохода». У родителей должен быть какой-то заработок, если его нет, для этого должно быть обоснование. Например, временная нетрудоспособность. На единственных родителей правило не распространяется. При назначении выплаты будет учитываться имущество семьи.

Подать заявление можно также в МФЦ и на портале оказания государственных услуг.

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