Навигация начнется в Хабаровске с 1 мая Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске объявлена дата начала навигации. В этом году первый паром отчалит от пристани 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дачники могут готовиться к открытию дачного сезона.

- На прошлой неделе прошел конкурс на определение перевозчиков по маршрутам «Речной вокзал - поселок Уссурийский - 10 километр» и «Речной вокзал - Садовая-1». Его единственным участником и победителем стало ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Третий маршрут - «Речной вокзал - Дубки» - будет разыгран на конкурсе 12 апреля, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

После того, как будут окончены конкурсные процедуры, начнется подготовка паромов. Для оперативного и качественного ремонта выделят аванс в размере 10%. Всего из городской казны планируется выделить на навигацию порядка 42 миллионов рублей.

На каждом маршруте будет задействовано по одному трамвайчику и по одному резервному парому. На данное время уже составляется расписание рейсов.

Выходные запланированы на понедельник и четверг. В остальные будние дни корабли будут курсировать по маршруту по два раза, в субботу и воскресенье - по три. Расписание опубликуют на сайте администрации.

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