Броско Молл горит в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Очевидец сообщил «Комсомолке» о пожаре в торговом центре Brosko Mall. Всех посетителей эвакуировали из здания, пожарные работают на месте.

Как сообщил очевидец, сначала на место приехали три пожарные машины, затем подоспели еще пять, на 16 часов 42 минуты пожарных машин уже 11.

- Мы были в супермаркете, в восемь минут пятого объявили об эвакуации людей. Нам сказали, что произошел пожар в одном из помещений. Сейчас пахнет гарью, - говорит посетитель торгового центра.

Пострадавших в пожаре не зафиксировано. О дальнейшем развитии событий будет следить «Комсомолка».

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