Почти 3,5 миллиона рублей перевел мошенникам житель Магадана

В Магаданской области совершено еще одно преступление в части мошенничества. По уже отработанному сценарию жертвам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и заставляют перевести деньги для якобы их сохранности.

- В полицию обратился житель Магадана, он сообщил, что его обманули. Мужчине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка, она рассказала своей жертве, что вместе с правоохранительными органами проводит спецоперацию по предотвращению хищений со счетов людей денег при помощи оформления кредитов. «Сотрудница банка» предостерегла мужчину, что его деньги тоже могут похитить. Для предотвращения преступления с ним должен был связаться сотрудник органов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Мужчине действительно позвонили и предложили обезопасить накопления, а также изобличить мошенников. Для этого ему нужно было оформить кредит, обналичить и затем перевести деньги на обозначенные счета. Деньги ему пообещали вернуть.

Магаданец попал в заблуждение и сделал все, что от него требовали. Он перевел мошенникам почти 3,5 миллиона рублей. Затем связь с «полицией» оборвалась. Мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Полиция возбудила уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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