Автопоезд «Здоровье» начал прием жителей Вяземского района Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Автопоезд «Здоровье» сегодня, 5 апреля, начал прием жителей в Вяземском районе. В машинах колонны имеются флюорограф, маммограф, рентген-аппарат, УЗИ, стоматологический кабинет.

В первую очередь машины остановились в поселке Дормидонтовка. Далее маршрут расписан вплоть до 28 апреля. За этот период врачи обследуют 16 населенных пунктов. Правительство края отмечает, что минздрав признал опыт автопоезда успешным.

- За время турне по району имени Лазо специалисты автопоезда обследовали 3386 человек в 26 населенных пунктах, выявили порядка 600 патологий, 43 жителя направлены на дообследование. Еще восемь человек с подозрениями на онкологию, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Среди особо востребованных оказались услуги стоматологического кабинета, флюорографическое исследование и ультразвуковая диагностика. Кое-где провели прививочную кампанию от коронавируса. В Вяземском районе в автопоезде также пройдет вакцинация.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.