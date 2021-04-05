По просьбам жителей в Осиновой речке Хабаровского района организовали пункт вакцинации Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае жители села Осиновая речка обратились к главе региона через социальные сети с просьбой предоставить им возможность вакцинироваться от коронавируса в своем населенном пункте. Как оказалось, жителям села, чтобы сделать прививку, нужно было ехать в Некрасовку, за 40 километров и без прямого рейса на автобусе, или в Хабаровск. Для многих это неудобный вариант.

- Жители писали, что привиться в Некрасовке или в Хабаровске значит потерять в деньгах из-за расходов на проезд и прочее. В этом случае прививка получается платной, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Михаил Дегтярев дал поручение министерству здравоохранения Хабаровского края этот вопрос решить как можно скорее. А также проработать возможность выездной вакцинации в такие населенные пункты. С 31 марта в селе организовали пункт вакцинации, работал он и 3 апреля. Как только будет сформирован список, вакцинация возобновится.

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