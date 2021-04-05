Хореографический конкурс «Энергия жизни» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице молодые участники посоревнуются в исполнении современного и эстрадного танца. Конкурс носит название «Энергия жизни». Участие в нем примут молодые таланты в возрасте от четырех до 35 лет. Всего на конкурс заявились 560 человек.

- Конкурс проходил раньше в учреждении культуры в Индустриальном районе. Он набрал популярность и теперь получил статус общегородского состязания. В конкурсной комиссии будут сидеть профессионалы, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

На суд жюри будет отдано несколько номеров сольного исполнения и коллективного. Есть разграничения и по возрастам для участников. Победители конкурса получат памятные дипломы, а лучших ждет Гран-при.

Старт соревнований 6 апреля в три часа дня в «Доме культуры для молодежи и населения» на улице Световой, 9. Чествование победителей запланировано на 9 апреля.

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