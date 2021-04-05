Погода 6 апреля: в Хабаровском крае пройдут небольшие осадки Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики не ошибались, когда пророчили с ночи на 6 апреля в регионе осадки. В Хабаровске, например, всю ночь шел дождь и местами мокрый снег. Днем 6 апреля существенных осадков в городе не ожидается. Температура днем до +11 градусов, ветер до 14 метров в секунду.

Та же ситуация с южными территориями региона - ночью небо наградило районы дождем, а днем особых осадков не ждут. Тепло, от +8 до +13 градусов, и даже ветер до 14 метров в секунду не омрачит погоду.

- В Центральных районах Хабаровского края днем 6 апреля ожидаются небольшие осадки. Небеса уготовили для жителей этой части региона дождь и мокрый снег. Правда, за окном по-весеннему тепло будет в дневное время суток - до +12 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

А вот северные территории края ждут осадки в виде мокрого снега. Это не коснется лишь Аяно-Майского и Охотского районов, у них без осадков. На севере края будет холодно днем, температура не поднимется выше отметки в +3 градуса.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.