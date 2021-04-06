Ушел из жизни известный актер хабаровского театра драмы Сергей Лычев

Хабаровский краевой театр драмы сообщил о кончине известного хабаровского актера, заслуженного артиста России - Сергея Лычева. Умер талантливый актер вчера, 5 апреля, на 82 году жизни.

Сергей Лычев всю жизнь посвятил театру и театральному искусству. Родился он в 1939 году далеко отсюда - в Кемеровской области. Сначала был шахтером, но решил поступить в театральный институт. Так, в 1971 году он получил диплом Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Затем ушел головой и сердцем в театр и полвека отдал местному Хабаровскому краевому театру драмы.

За его плечами очень много сыгранных ролей. А за свой особый вклад в развитие культуры в Хабаровске он был удостоен звания Заслуженного артиста РФ в 1995 году, а в 2006 году он стал Народным артистом РФ. За свою активную шефскую и общественную деятельность его наградили премией Дьяченко. Актер много лет был наставником и педагогом для творческой молодежи.

Прощание с Сергеем Лычевым состоится 7 апреля в 13:30 в помещении Краевого театра драмы.

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