Пассажир напал на таксиста и украл у него часы и золото в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске в полицию обратился водитель такси, он заявил, что днем приехал на заявку, где к нему вышли трое мужчин в явно пьяном виде. Таксист отказался брать таких пассажиров. Мужчинам это не понравилось, и один из них напал на таксиста и избил его. Затем он забрал у него часы и золотое украшение. Ущерб от грабежа составил 70 тысяч рублей.

- Правоохранительные органы провели необходимые мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек. Как оказалось, раньше хабаровчанин уже был привлечен к уголовной ответственности, причем вменяемые статьи касались грабежей и краж, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал оперативникам, что похищенное у таксиста золотое украшение и часы он успел продать на местном рынке. Все деньги он потратил на выпивку и развлечения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Теперь виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Мужчина находится под стражей.

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