Аварийное жилье расселяют в Хабаровском крае Фото: Ольга КИВА

В Хабаровском крае продолжается реализация программы переселения жильцов из аварийных домов, которые были признаны такими до 1 января 2017 года. Программа входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Первые дома получили заключения госэкспертизы.

Сейчас идут работы по первому и второму этапам программы. Первый этап предполагает расселение в 2020-2021 году, а второй - в 2021-2022 году. Во втором этапе в планах расселить 144 помещения или 403 человека.

- Краевое правительство не только покупает новые квартиры для переселенцев, но и занимается строительством МКД для этих целей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Вскоре начнутся аукционы на отбор подрядчиков. К концу 2022 года дома построят и людей расселят.

Власти обещают начать строительство в текущем году.

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