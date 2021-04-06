В Хабаровске начался ямочный ремонт дорог Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Жителей краевой столицы призывают набраться терпения и приносят извинения за временные неудобства. На дорогах Хабаровска и второстепенных трассах уже заливают трещины.

- Всего до окончания этого месяца работы пройдут на 220 километрах дорожного полотна. На дорогах работает пять бригад ремонтников, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - С 5 апреля приступили к приведению в порядок дороги на проспекте 60-летия Октября. Также начались работы на Тихоокеанской и других проблемных улицах.

На каждый район определено по бригаде ремонтников, на работу в Краснофлотском районе вышли две бригады. Это связано со сложностью и объемом работ на участке. Помимо городского ремонта началась реализация проекта «БКАД». Подрядная организация приступает к работам на Приморской улице и проводит подготовку переулка Краснодарского и улицы Свердлова.

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