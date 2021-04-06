Детский сад открылся в Гаровке-2 Хабаровского района Фото: Правительство Хабаровского края

В своем официальном Телеграм-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края сообщил о долгожданном событии в крае – новый детский сад открылся в селе Гаровка-2.

Этого события очень ждали жители села и «Сказка», так называется садик, все-таки настигла народ. Детский сад рассчитан на 110 мест. Малыши от полутора лет пойдут в садик в скором времени.

Строительство детского сада проходило на средства, выделенные напополам от государства и от краевого правительства. Михаил Дегтярев лично посетил открытие нового садика.

- За пол года открываем уже второй детский сад. Первый был в Тополево, сегодня в Гаровке-2. В этом году только в Хабаровском районе откроем еще два садика. Мы выполняем поручение президента – по созданию комфортных условий для всех, в том числе для детей, - сказал Михаил Дегтярев на открытии. – Поздравляю с вводом в строй нового детсада. Добро пожаловать.

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