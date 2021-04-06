Участились жалобы на нарушения расписания и маршрутов автобусов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло обсуждение нарушений и жалоб от хабаровчан на нарушения работы общественного транспорта. Власти и перевозчики встретились накануне, на повестке были претензии к маршруту №17, №19, №25.

Жители жаловались на прошлой неделе больше всего на 17 автобус. Сообщалось, что нарушены графики, расписание, количество автобусов на линии – вместо двух – один. Перевозчик же сослался на технические неисправности, однако власти города передали информацию в надзорные органы для дальнейшего разбирательства.

- Профильное ведомство отметило, что в таких ситуациях должен быть запасной автобус, который в случае поломки основного сможет экстренно выйти на линию, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Много жалоб поступало на 19 автобус. Сообщалось, что вечером он рано уходит с маршрута. Претензии высказывались и в адрес 25 автобусов, они игнорируют новую схему движения по Краснореченской улице. Есть нарекания и к ряду других маршрутов, кто-то не выходит на линию, кого-то не видит мониторинг. Отныне беседовать с перевозчиками-нарушителями будут надзорные органы.

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