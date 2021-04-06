Частникам помогут прокормить домашнюю скотину в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс на получение субсидий от региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае». Почти пять миллионов рублей получат и поделят между собой 17 муниципалитетов. Деньги пойдут в личные подсобные хозяйства на содержание домашнего скота.

- Стоимость содержания одной козы составляет порядка 2 тысяч рублей, на одну корову предназначается 6 тысяч рублей, на одну свиноматку – 2,6 тысячи. Субсидирование происходит на условиях софинансирования – 30% выделяет муниципалитет, 70% – край, - об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Субсидирование, как форма поддержки уже несколько лет остается востребованной у хозяев личных подсобных хозяйств. Денежные средства могут быть потрачены на закупку кормов для скотины, в том числе и сена.

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