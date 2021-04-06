В рейтинге городов, находящихся в условно комфортном климате, Хабаровск - лучший в ДФО Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Российский минстрой обнародовал информацию о результатах Индекса качества благоустройства городов за прошлый год. Среди Дальневосточного федерального округа Хабаровск признан самым благоустроенным. Оценка проводилась в категории «Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате».

Оценивались города-кандидаты по десятибалльной шкале. В расчет брались благоустройство инфраструктуры – наличие пешеходных зон, организация доступности объектов для инвалидов, ситуация с аварийным жильем, привлечение жителей к решению вопросов развития города.

- Хабаровск набрал 191 балл из 360 возможных, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. – Владивосток заработал 185 баллов, Город юности – 176, столица Сахалинской области – 181 балл.

При этом отмечается, если город набрал меньше 180 баллов, значит там не особенно развиты все необходимые для оценки сферы. Такое рейтинг помогает городским властям увидеть, на что нужно обратить внимание в первую очередь и за счет чего улучшить качество жизни в населенном пункте.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.