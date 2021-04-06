Бизнесмен взял с хабаровчанина деньги за установку окон и пропал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который взял с клиента крупную сумму денег, а услуги не оказал.

- Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю задержало подозреваемого в этом мошенничестве, 32-летнего местного бизнесмена, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Установлено, что мужчина вел предпринимательскую деятельность по установке оконных блоков и дверей. Для поиска клиентов разместил информацию об услугах в интернете. На такое объявление позвонил хабаровчанин и пожелал воспользоваться услугами для своего строящегося дома.

Бизнесмен приехал и произвел замеры, затем была рассчитана стоимость – 258 тысяч рублей. Деньги потерпевший перевел бизнесмену. После того, как он заплатил, предприниматель перестал выходить на связь и пропал.

Уголовное дело возбуждено. Виновному грозит лишение свободы сроком до шести лет и штраф до 80 тысяч рублей.

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